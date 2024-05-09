Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ghezzal ve Rashica'nın durumu belli oldu

09 May 2024 15:02 - Güncelleme : 09 May 2024 15:17

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile oynanan yarı final rövanş karşılaşmasında sakatlanan Rachid Ghezzal ve Milot Rashica’nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçın 63'üncü dakikasında sakatlanarak yerini Alex Oxlade-Chamberlain'e bırakan Ghezzal'ın sağ uyluk arka adalesinde kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca aynı maçta 90 dakika sahada kalan Milot Rashica'nın da sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem olduğu açıklandı.

KARA KARTAL ZORLU ALANYA DEPLASMANINDA

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 35 maçta 54 puan toplayan Beşiktaş, ligde 5'inci sırada bulunuyor. Siyah beyazlılar ligin 36'ncı haftasında pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.