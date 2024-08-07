Beşiktaş'tan Yasin Özcan harekatı: Görüşmeler başladı

07 Ağustos 2024 09:44 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:50

Yüksek maaşı sıkıntı oluşturuyordu... Beşiktaş’ta Chamberlain ile ayrılık zamanı!

Yüksek maaşı sıkıntı oluşturuyordu... Beşiktaş’ta Chamberlain ile ayrılık zamanı!

Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Kasımpaşa'nın genç savunma oyuncusu Yasin Özcan için yeniden devreye girdiği öne sürüldü.

TAKAS+PARA FORMÜLÜ

Spor Arena'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'ın transferine onay verdiği Yasin için lacivert-beyazlılara para ve futbolcu teklifi yapıldığı ifade edildi.

KASIMPAŞA'NIN CEVABI BEKLENİYOR

Kasımpaşalı idarecilerin teknik direktör Sami Uğurlu ile görüştükten sonra Beşiktaş'a yanıt verecekleri belirtildi.

40 MAÇTA 3 GOL-1 ASİST

18 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 40 maça çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında gösterilen Yasin Özcan'ın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.