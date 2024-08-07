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Beşiktaş'tan Yasin Özcan harekatı: Görüşmeler başladı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 09:44 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:50
Beşiktaş&#039;tan Yasin Özcan harekatı: Görüşmeler başladı

Transfer hızlı ekiplerinden Beşiktaş, Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan için harekete geçti. Siyah-beyazlıların Kasımpaşa'ya para ve futbolcu teklifi yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Kasımpaşa'nın genç savunma oyuncusu Yasin Özcan için yeniden devreye girdiği öne sürüldü.

TAKAS+PARA FORMÜLÜ

Spor Arena'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'ın transferine onay verdiği Yasin için lacivert-beyazlılara para ve futbolcu teklifi yapıldığı ifade edildi.

KASIMPAŞA'NIN CEVABI BEKLENİYOR

Kasımpaşalı idarecilerin teknik direktör Sami Uğurlu ile görüştükten sonra Beşiktaş'a yanıt verecekleri belirtildi.

Beşiktaş'tan Yasin Özcan harekatı: Görüşmeler başladı - 1. Resim

40 MAÇTA 3 GOL-1 ASİST

18 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 40 maça çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında gösterilen Yasin Özcan'ın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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