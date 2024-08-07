Beşiktaş'tan Yasin Özcan harekatı: Görüşmeler başladı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ağustos 2024 09:44 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 09:50
Transfer hızlı ekiplerinden Beşiktaş, Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan için harekete geçti. Siyah-beyazlıların Kasımpaşa'ya para ve futbolcu teklifi yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Kasımpaşa'nın genç savunma oyuncusu Yasin Özcan için yeniden devreye girdiği öne sürüldü.
TAKAS+PARA FORMÜLÜ
Spor Arena'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'ın transferine onay verdiği Yasin için lacivert-beyazlılara para ve futbolcu teklifi yapıldığı ifade edildi.
KASIMPAŞA'NIN CEVABI BEKLENİYOR
Kasımpaşalı idarecilerin teknik direktör Sami Uğurlu ile görüştükten sonra Beşiktaş'a yanıt verecekleri belirtildi.
40 MAÇTA 3 GOL-1 ASİST
18 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon lig ve kupada toplam 40 maça çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon euro civarında gösterilen Yasin Özcan'ın Kasımpaşa ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.
Kaynak: tgrthaber.com