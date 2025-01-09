Bir tepki de Başakşehir'den! Galatasaray'a çalınmayan penaltı gündemden düşmüyor

09 Ocak 2025 11:22 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 11:53

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın sahasında Başakşehir ile 2-2 berabere kaldığı maça Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahasındaki müdahalesi damga vurdu. Fenerbahçe'nin ardından maçın hakem yönetimine Başakşehir'den de "Crespo" göndermeli tepki geldi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası iki kez geriye düştü maçta evinde Rams Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Ancak iki takımın da 1'er puanla kupa serüvenine başladığı mücadele, sonucundan çok yaşanan pozisyonlarla gündeme oturdu.

İLK TEPKİYİ FENERBAHÇE VERMİŞTİ

Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonlara ilk tepki Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'den maçın hemen ardından sıcağı sıcağına gelmişti. Sarı-Lacivertliler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda Galatasaray'a göndermede bulunmuştu. Sarı-kırmızı bir şeridin üzerine yerleştirilmiş bir hakem düdüğü görseli kullanılan paylaşımda "Lig, kupa gözetmeksizin kayrılan takımın, maç seçmeyen hakem kadrosundan bir Ali Şansalan resitali…Sorarlarsa “en mağdur biziz” dersiniz!" ifadelerine yer verilmişti.

CRESPO'NUN SEVİNCİ EMOJİ OLDU

Pozisyona bir tepki de Rams Başakşehir Futbol Kulübü'nden geldi. Sosyal medyadan Abdülkerim Bardakçı'nın Crespo'ya ayak tabanıyla yaptığı müdahalenin video kaydını, iki kulağını tıkamış bir adam emojisi ile paylaşan İstanbul ekibi, "Bu emojiler Crespo'nun gol sevincini değil, hakemin maç yönetimini (!) temsil ediyor" notunu düştü.

Crespo, Fenerbahçe formasını giydiği 2021-2022 sezonunda Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendikleri maçın son anlarında attığı golün ardından tribünlere dönerek iki kulağını tıkamıştı.