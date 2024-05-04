Bir U19 vakası da TFF 2. Lig'den! Sahadan çekildiler

04 May 2024 21:22 - Güncelleme : 04 May 2024 21:22

Vanspor, Bursaspor maçı öncesi çarpıcı bir açıklamada bulundu.

TFF 2. Lig'de 2. sırada bulunan Vanspor, şampiyonluk yolunda arasında 2 puan fark bulunan Esenler Erokspor'un oynayacağı şampiyonluğu doğrudan etkileyecek karşılaşmayı işaret etti.

Serik Spor'un, Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla çıkabileceğine yönelik dedikodular olduğunu belirten Vanspor bu durumda Bursaspor maçına çıkmayacaklarını belirtmişti. Beklendiği gibi Serik Spor maça U19 takımıyla çıktı.

VANSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ

Vansporlu futbolcular, Bursaspor maçının başlama vuruşu sonrası kendi yarı sahaları içinde omuz omuza vererek Serik Belediyespor'u protesto etti.

Futbolcular, 21. dakikada ise sahadan çekildi.

ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDILAR

Bursaspor - Vanspor maçının sonucunda Vanspor'un hükmen mağlup sayılması bekleniyor.

Van'ın 2 puan önünde, 80 puanla zirvede yer alan Esenler Erokspor, U19'la maça çıkan Serik Belediyespor'u 6-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.

KARARI TFF VERECEK

Vanspor'un maçı yarıda bırakarak sahadan çekilmesinin ardından maç tatil edildi.

Maç sonucu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından tayin edilecek.

Hukuk Müşavirliği, Vanspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edecek. PFDK'dan verilecek karara göre maç sonucu ve Vanspor'un cezası belli olacak.