Bizim Çocuklar çeyrek final için sahaya çıkıyor! İşte Avusturya maçı 11'imiz...

01 Temmuz 2024 10:23 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 11:30

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te F Grubu'nu Portekiz'in ardından 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, 22.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

MUHTEMEL İLK 11'İMİZ

Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Okay Yokuşlu, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Arda Güler.

MAÇTA PORTEKİZLİ DİAS DÜDÜK ÇALACAK

Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.

Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.

İKİ ÖNEMLİ EKSİĞİMİZ VAR

A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.

Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

​​​​10 FUTBOLCUMUZ CEZA SINIRINDA

A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.

Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

18. RANDEVU

Türkiye ile Avusturya bugüne kadar 10'u resmi, 7'si de özel olmak üzere toplam 10 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda milliler 7 kez sahadan galip ayrılırken, Avusturya da 9 kez yendi. 1 mücadele de berabere sona erdi. A Milliler, bu müsabakalarda 23 gol kaydederken, 24 gol yedi.

İki ülke son olarak 26 Mart 2024 tarihinde Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda özel maçta mücadele etti ve ay-yıldızlılar 6-1'lik skorla kaybetti. Milliler son 16 turunda rakibini geçerek özel karşılaşmadaki yenilginin de rövanşını almak istiyor.

MİLLİLERİN 630. MÜSABAKASI

A Milli Futbol Takımı, Avusturya karşılamasıyla tarihindeki 630. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 344'ü resmi, 285'i özel olmak üzere toplamda 629 karşılaşmada 1'i hükmen 244 galibiyet elde etti. Ay-yıldızlılar, 237 mağlubiyet ve 148 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 858 gol kaydederken, kalesinde ise 902 gole engel olamadı.