Boca Juniors'tan şok Medina kararı! Fenerbahçe için rest çekmişti

30 Ekim 2024 19:53 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 20:30

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ligin ve Avrupa'nın yanı sıra bir yandan da ara transfer dönemine odaklandı. Kanarya'nın sezon başından bu yana transfer etmek istediği Cristian Medina ile ilgili şok bir karar alındı. İşte tüm detaylar...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe, sezon başında da kadrosuna katmak istediği Cristian Medina'dan vazgeçmiyor.

Arjantinli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli takıma transferi için kulübüne rest çekmişti. Boca Juniors Teknik Direktörü Fernando Gago da yaptığı geçtiğimiz günlerde açıklamada Medina'nın transfer olmak istediğini doğruladı.

"MEDINA'NIN DURUMU ÇOK ÖZEL"

Gago "Medina'nın durumu çok özel. Avrupa'ya gitmek istemesini anlıyorum. Formaya kendini adamış futbolcuları takıma alacağım. Kendisiyle konuştum, onu anlıyorum. Genç bir oyuncu ve kariyerinde ilerlemek istiyor ama nasıl gideceğini, ayrılıp ayrılmayacağını göreceğiz. Bu özel bir durum." ifadelerini kullandı.

Boca'nın bu teklife sıcak baktığı ancak ödeme planında anlaşma sağlanamadığı için transferin tamamlanamadığı öğrenildi. Arjantin basını, Fenerbahçe'nin Cristian Medina bonservisini 3 yıllık taksitle ödemek istediğini ancak Boca Juniors'un bu talebi kabul etmemesi nedeniyle transferde pürüz çıktığını yazdı.

Kupada oynanan Gimnasia maçında süre almayan genç oyuncu, ligde oynanan Deportivo Riestra maçının da kadrosuna alınmadı. Arjantin basını, Boca Juniors'un Cristian Medina için aldığı kararı açıkladı.

GAGO SÜRE VERMEYECEK

TNT Sports muhabiri Marcos Bonocore, Fernando Gago ve teknik ekibinin Cristian Medina'nın tavrı karşısında büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Gago'nun bir daha Medina'yı kullanmama kararı aldığını belirten Bonocore, Arjantinli oyuncunun özür dilediğini belirtti. (Fotomaç)

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