Bodrum FK, Arlind Ajeti'yi renklerine bağladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Eylül 2024 21:17 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 21:31
Trendyol Süper Lig'e yeni yükselen Bodrum FK, Rumen takımı CFR Cluj forması giyen Arlind Ajeti'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig takımı Bodrum FK, savunmaya takviye yaptı. Ege temsilcisi, Rumen kulübü CFR Cluj forması giyen Arlind Ajeti ile anlaşma sağladı.
Bodrum FK, Arlind Ajeti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlılar, tecrübeli stoperin transferini resmen açıkladı.
Bodrum FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon CFR Cluj forması giyen savunma oyuncusu Arlind Ajeti ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır" denildi.
Kaynak: tgrthaber.com
Bu transferi çok merak ettim Bodrum FK'nın bu sene neler yapacağını görmek isterim Ajeti iyi bir oyuncu umarım takıma katkı sağlar