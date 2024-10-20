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Boluspor, Çorum FK engeline takılmadı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 18:25 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 18:26
Boluspor, Çorum FK engeline takılmadı!

Boluspor, 1. Lig'in 9'uncu haftasında Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti.

1. Lig'in 9'uncu haftasında Boluspor​ ile Çorum FK​ karşı karşıya geldi. Boluspor, Çorum FK karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Boluspor'un gollerini 20'nci dakikada Avramovski ile 76'ncı dakikada Hüsamettin Yavuz kaydetti. Çorum FK'da Zargo Toure, 70'inci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Boluspor'da Oğuz Kaan Güçtekin, 90+2'nci dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Boluspor puanını 12'ye yükseltti. Çorum FK ise 10 puanda kaldı.

 

Kaynak: tgrthaber.com
bolusporÇorum FK

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