Boluspor, Çorum FK engeline takılmadı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 18:25 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 18:26
Boluspor, 1. Lig'in 9'uncu haftasında Çorum FK'yı 2-0 mağlup etti.
1. Lig'in 9'uncu haftasında Boluspor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Boluspor, Çorum FK karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Boluspor'un gollerini 20'nci dakikada Avramovski ile 76'ncı dakikada Hüsamettin Yavuz kaydetti. Çorum FK'da Zargo Toure, 70'inci dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı. Boluspor'da Oğuz Kaan Güçtekin, 90+2'nci dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 12'ye yükseltti. Çorum FK ise 10 puanda kaldı.
Kaynak: tgrthaber.com