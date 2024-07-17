Boluspor ile anlaşan Bekir İrtegün ilk idmanına çıkamadan takımdan ayrıldı!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 13:09 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 13:13
Teknik Direktör Bekir İrtegün ile anlaşmaya varan Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, fikir ayrılıklarından dolayı anlaşmayı iptal etti. Bolu'ya gelen İrtegün, ilk antrenmanına çıkamadan takımdan ayrıldı.
Boluspor'da geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü kongrede tekrar kulüp başkanlığına seçilen Savaş Abak ve yönetim kurulu, teknik direktör arayışında son olarak Tuzlaspor'da görev yapan Bekir İrtegün ile anlaşmaya varmıştı.
İrtegün ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, bugün yeni çalıştırıcısıyla ilk antrenmanına çıkacaktı.
YOLLAR AYRILDI!
Bolu'ya gelen Bekir İrtegün son yapılan toplantıda fikir ayrılıklarından dolayı takımdan ayrılma kararı aldı.
İrtegün takımla ilk antrenmanına çıkamadan Bolu’dan ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı