Boluspor, İstanbulspor deplasmanında galip!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ekim 2024 21:15 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 21:16
1. Lig'in 10. hafta maçında Boluspor, İstanbulspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.
İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 10'uncu haftasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Boluspor, İstanbulspor deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.
İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 10'uncu haftasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Boluspor, İstanbulspor deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.
Kaynak: tgrthaber.com