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Boluspor, İstanbulspor deplasmanında galip!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ekim 2024 21:15 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 21:16
Boluspor, İstanbulspor deplasmanında galip!

1. Lig'in 10. hafta maçında Boluspor, İstanbulspor deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

İstanbulspor​, Trendyol 1. Lig'in 10'uncu haftasında Boluspor​ ile karşı karşıya geldi. Boluspor, İstanbulspor deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.

İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 10'uncu haftasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Boluspor, İstanbulspor deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı.

 

Kaynak: tgrthaber.com
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