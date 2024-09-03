Boluspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Eylül 2024 23:31 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 23:24
Trendyol 1.Lig takımı Boluspor'da Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı.
Boluspor Başkanı Savaş Abak, hafta sonu deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından teknik direktör Serhat Gülpınar yaptıkları görüşmenin ardından karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını belirtti.
Gülpınar'a başarılar dileyen Abak, yeni teknik direktör için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.
Kaynak: tgrthaber.com