Boluspor'da teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollar ayrıldı!

03 Eylül 2024 23:31 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 23:24

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yollarını ayırdı.

Boluspor Başkanı Savaş Abak, hafta sonu deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile oynanan ve 1-1 sona eren maçın ardından teknik direktör Serhat Gülpınar yaptıkları görüşmenin ardından karşılıklı olarak anlaşarak yolların ayrıldığını belirtti.

Gülpınar'a başarılar dileyen Abak, yeni teknik direktör için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.