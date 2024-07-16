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Boluspor'un yeni teknik direktörü Bekir İrtegün oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 14:15 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:18
Boluspor&#039;un yeni teknik direktörü Bekir İrtegün oldu

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor, son olarak Tuzlaspor’da görev yapan Bekir İrtegün'ü teknik direktörlük görevine getirdi.

Geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü kongrede tekrar kulüp başkanlığına seçilen Savaş Abak ve yönetim kurulu, ilk olarak teknik adam sorununu çözdü.

BEKİR İRTEGÜN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

40 yaşındaki teknik adamla, bir araya gelen Bolusporlu yöneticiler, Bekir İrtegün ile anlaşma sağladı.

Son olarak Tuzlaspor’da görev yapan Bekir İrtegün, İstanbul ekibinin yeni hocası oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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