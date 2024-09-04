Bomba iddia: Fatih Terim ile Kerem Aktürkoğlu yeniden buluşabilir!

04 Eylül 2024 11:10 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:17

Galatasaray'da bir ayrılık daha: Hakim Ziyech'in yeni takımını duyurdular!

Galatasaray'da bir ayrılık daha: Hakim Ziyech'in yeni takımını duyurdular!

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da 12 milyon euro bedelle Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

Yıldız kanat oyuncusunun transferi Portekiz'de gündem oldu. Portekiz basını Kerem'e yoğun ilgi gösterirken milli futbolcunun yeni takımdaki hoca belirsizliği de dikkat çekti.

BENFİCA'DA YENİ HOCA KİM OLACAK?

Sezona 4 maçta 7 puanla kötü bir başlangıç yapan ve ligde 7. sırada yer alan Benfica'da Roger Schmidt ile yollar ayrılmıştı.

Portekiz ekibi yeni hoca arayışlarını sürdürüyor.

FATİH TERİM İDDİASI!

Radyospor'da yer alan habere göre, daha önce de Fiorentina ve Milan'da birlikte çalışan ve sıkı ilişkilerinin halen devam ettiği Benfica Başkanı Rui Costa ile Fatih Terim, Benfica'da yeniden buluşuyor.

Kerem Aktürkoğlu transferinde referans olan Fatih Terim'in adı Benfica ile geçiyor. Deneyimli hocanın birkaç hoca adayı arasında olduğu iddia edildi.

KEREM-TERİM BULUŞMASI HEYECANLANDIRDI

Fatih Terim'in Benfica'nın başına geçmesi haline Kerem Aktürkoğlu ile Fatih Terim yeniden birlikte çalışacak.

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu iddia sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yaparak Portekiz'deki olası Türk buluşmasına yönelik heyecanlarını gösterdi.

DİĞER HOCA ADAYLARI

Portekiz basınındaki iddialarda mevcut durumda Meksika'nın Toluca takımını çalıştıran Renato Paiva da güçlü aday olarak gösterilirken, boşta olan teknik direktörlerden Bruno Lage, Leonardo Jardim ve Massimiliano Alegri de diğer adaylar arasında yer alıyor.

FATİH TERİM SON OLARAK YUNANİSTAN'DA GÖREV ALDI

Geçtiğimiz sezon Yunan ekibi Panathinaikos'u çalıştıran Fatih Terim 13 maçta görev yapmış ve 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi elde etmişti. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli hocayla yollar ayrılmıştı.