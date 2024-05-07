Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
07 May 2024 23:56 - Güncelleme : 08 May 2024 00:00
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek toplamda 2-0'lık skorla yarı finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Alman ekibi Borussia Dortmund, ile Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.
Dortmund evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Fransız ekibini aynı skorla mağlup ederek toplamda 2-0'lık skorla finale yükseldi.
Alman temsilcisine galibiyeti getiren gol 50. dakikada Mats Hummels'den geldi.
DORTMUND 11 YIL SONRA FİNALDE
Bu sonuçla adını finale yazdıran sarı-siyahlılar, 11 yıl sonra Devler Ligi'nde finale yükseldi. O sezonun finalinde Dortmund, bir başka Alman ekibi Bayern Münih'e 2-1 kaybetmişti.
FİNALDEKİ RAKİBİ YARIN BELLİ OLACAK
Dortmund'un yarı finaldeki rakibi yarın oynanacak Real Madrid-Bayern Münih maçının ardından belli olacak.
Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: tgrthaber.com