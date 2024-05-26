Boston Celtics, NBA finaline adım adım yürüyor
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 18:53 - Güncelleme : 26 May 2024 18:59
NBA Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers'ı yenen Boston Celtics, seriyi 3-0 yaptı. Celtics, bir galibiyet daha alması halinde NBA finaline çıkacak.
NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 114-111 yenerek seriyi 3-0 yaptı.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Celtics, serinin 3. maçında konuk olduğu Pacers'ı mağlup etti.
TATUM 36 SAYI 10 RİBAUND'LA DOUBLE-DOUBLE YAPTI
Jayson Tatum'un 36 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansla öne çıktığı konuk ekipte Jaylen Brown 24 sayı, Al Horford ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.
Pacers'ta Andrew Nembhard'ın 32 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
Seride durumu 3-0 yapan Boston Celtics, NBA finalinden sadece bir galibiyet uzakta bulunuyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr