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Boston Celtics, NBA finaline adım adım yürüyor

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
26 May 2024 18:53 - Güncelleme : 26 May 2024 18:59
Boston Celtics, NBA finaline adım adım yürüyor

NBA Doğu Konferansı finalinde Indiana Pacers'ı yenen Boston Celtics, seriyi 3-0 yaptı. Celtics, bir galibiyet daha alması halinde NBA finaline çıkacak.

NBA Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Indiana Pacers'ı 114-111 yenerek seriyi  3-0 yaptı.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Celtics, serinin 3. maçında konuk olduğu Pacers'ı mağlup etti.

TATUM 36 SAYI 10 RİBAUND'LA DOUBLE-DOUBLE YAPTI

Jayson Tatum'un 36 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistlik performansla öne çıktığı konuk ekipte Jaylen Brown 24 sayı, Al Horford ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Pacers'ta Andrew Nembhard'ın 32 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Seride durumu 3-0 yapan Boston Celtics, NBA finalinden sadece bir galibiyet uzakta bulunuyor.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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