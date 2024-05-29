Bournemouth, Enes Ünal'ın bonservisini aldı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 May 2024 13:26 - Güncelleme : 29 May 2024 13:31
İngiltere Premier Lig ekibi Bournemouth, İspanyol temsilcisi Getafe'den kiraladığı milli futbolcu Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunun kullanarak transfer etti. 27 yaşındaki golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, devre arasında La Liga takımı Getafe'den kiraladığı milli futbolcu Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurdu.
İngiliz ekibi, Enes Ünal'ın bonservisi için Getafe'ya 16.5 milyon Euro ödedi.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
İngiliz temsilcisinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
16 MAÇTA 2 GOL-2 ASİST
Bournemouth formasıyla bu sezon Premier Lig'de 16 maça çıkan Enes, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı