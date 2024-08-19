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Brighton, Georginio Rutter'i renklerine bağladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 23:57 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 23:47
Brighton, Georginio Rutter&#039;i renklerine bağladı!

Premier Lig takımı Brighton, Leeds United takımında oynayan Georginio Rutter'i transfer ederek kadrosuna kattı.

Premier Lig takımı Brighton, hücum bölgesini Georginio Rutter ile güçlendirdi. Brighton, 22 yaşındaki golcüyü renklerine bağladı.

Georginio Rutter ile 2029'a kadar sözleşme imzalandı. 22 yaşındaki Fransız forvet için 40 milyon sterlin bonservis bedeli ödendiği aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Geçen sezonu Leeds United takımında geçiren Rutter, çıktığı 51 maçta 8 gol atarken 16 asist üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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