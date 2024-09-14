Brighton'ın Ipswich maçı ilk 11'i belli oldu! Ferdi Kadıoğlu oynuyor mu?

14 Eylül 2024 16:33 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:33

Rekor bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Milli futbolcu, bugün oynanacak Ipswich maçının kadrosunda yer aldı. Ferdi'nin karşılaşmada sonradan oyunda dahil olması bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin takımda kalması için Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı dev teklif ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin takımda kalması için Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı dev teklif ortaya çıktı!

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gösterdiği performansla adından sıkça bahsettiren milli oyuncu, Ferdi Kadıoğlu rekor transfer bedeliyle İngiliz kulübü Brighton’a transfer oldu.

Takımıyla çıktığı ilk antrenmanda sakatlanan oyuncu 10 gün sahalardan uzak kalırken milli arada iyileşti. Premier Lig’de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Brighton, ligin yeni ekiplerinden Ipswıch’i konuk ediyor.

BRİGHTON NAMAĞLUP

Kadrosunda Joao Pedro, Kaoru Mitoma, Mats Wieffer, Adingra gibi önemli oyuncular bulunan Brighton, Everton ve Manchester United gibi takımları mağlup etti.

Arsenal ile berabere kalan Brighton Ipswich maçında hata yapmak istemiyor. Brigton’un rakibi Iapswich ise geride kalan 3 haftada henüz galibiyet alamadı.

BRİGHTON - IPSWİCH MAÇI NE ZAMAN?

Premier Lig 4. hafta maçında Brighton, Ipswich'i konuk ediyor.

Falmer Stadyumu’nda oynanacak Brighton - Ipswich karşılaşması 14 Eylül cumartesi günü saat 17:00’da başlayacak ve beIN CONNECT ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11 BELLİ OLDU

Brighton sahaya Verbruggen, Dunk, Georginio, Minteh, Welbeck, Baleba, Mitoma, Ayari, Van Hecke, Veltman ve Hinshelwood ilk 11 ile çıkacak.

Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.