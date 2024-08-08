Bruno Viana, Gaziantep FK'ya transfer oldu!

08 Ağustos 2024 17:45 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 17:49

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek ismi Belçika'da buldu! Hedef Maxim De Cuyper

Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun yerine gelecek ismi Belçika'da buldu! Hedef Maxim De Cuyper

Trendyol Süper Lig takımı Gaziantep FK, Brezilya ekibi Coritiba'dan Bruno Viana'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Gaziantep FK, 29 yaşındaki Brezilyalı stoperi 1 yıllığına kiraladı.

TRANSFER SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Coritiba FC forması giyen tecrübeli stoper oyuncusu Bruno Viana’nın kiralanması konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Bruno Viana, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz İbrahim Dicle, Fevzi Uslu, Uğur Şireci ve Mustafa Kara’nın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Bruno Viana’ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.