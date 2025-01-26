Burak Yılmaz eteğindeki taşları döktü!  Arda Turan, Selçuk İnan ve Fatih Terim için gündeme oturacak sözler

26 Ocak 2025 08:15 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 08:27

Futbol yaşantısı sonrası teknik direktörlüğe başlayan Burak Yılmaz, eski takım arkadaşları Arda Turan ve Selçuk İnan ile teknik direktör Fatih Terim hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Faal futbol yaşantısını noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe adım atan, son olarak Kayserispor'u çalıştırdıktan sonra şu sıralar boşta olan Burak Yılmaz​, canlı yayında dikkat çekicisi sözler sarf etti. Yılmaz, A Milli Takım​ ve Galatasaray​'dan eski takım arkadaşları Arda Turan, Selçuk İnan ve kendisinden oluşan 'Karam Tayfa'nın' bir daha eski günlerine dönmeyeceğini söyledi.

Haber Global'e konuşan Burak Yılmaz oldu. Açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Karam tayfa bir daha eski günlerine dönemez" ifadelerini kullanırken Milli Takım'dan ve Galatasaray'dan eski teknik direktörü Fatih Terim​'e kırgın olduğunu dile getirdi.

"Allah'ın bildiğini kuldan saklamayacak değilim" diyerek Fatih Terim ile ilgili sözlerine başlayan Burak Yılmaz, şunları söyledi: "Fatih Terim'e tabii ki kırgınım. Ama Fatih hocadan öğrendiklerim var. Benim üzerimde hakkı vardır. Ama kırgınım. Bundan bir şey yok. Fatih hocayı babası vefat edince aradım. Çok güzel bir konuşmamız oldu. Seviyorum ama küçük kırgınlığımın olduğu doğrudur."