Bursaspor'un 33. başkanı belirlendi

26 May 2024 22:51 - Güncelleme : 26 May 2024 22:56

Bursaspor'un Olağan Seçimli Genel Kurulu Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Seçime Enes Çelik tek aday olarak girdi. Kongreye AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Bursaspor kongre üyeleri katıldı.

Yapılan açık oylama sonucunda Enes Çelik, kulübün 33'üncü başkanı seçildi.

ENES ÇELİK: "ŞAMPİYON BURSASPOR ANLAYIŞI İLE YOLA ÇIKACAĞIZ"

Açık oylama sonucu 3 yıllığına göreve gelen Enes Çelik yaptığı konuşmada, "Tarihimizin mali ve sportif olarak en sıkıntılı sürecini yaşıyoruz. Bu durumun neden kaynaklandığının fayda sağlamadığı bir süreçteyiz. Geçmişte yaşanılan yanlışları tabii ki araştıracağız. Aslolan, geleceği nasıl inşa edeceğiz konusudur. Öncelikle mevcut durumumuzu sizinle paylaşmak istiyorum. 1.5 milyar lirayı aşan toplam borcumuz, transfer tahtası kapalı, Bursasporluyum diyen herkesin üzgün olduğu, amatör tel örgülü sahalarda oynatılmak zorunda bırakılmış bir Bursaspor. Ağrımıza gitse de bu tabloyu görerek, gelecek inşasına gerçekçi bir yaklaşımla çalışmalıyız. Bunun için Bursa dayanışması ve şampiyon Bursaspor anlayışı ile yola çıkacağız. Ben inanıyorum ki ilk adım olan Bursa dayanışması ile ilgili çok ciddi bir mesafe aldık. İkinci olarak sağlamamız gereken güven ortamının oluşmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ŞEFFAF BİR YÖNETİM VADEDİYORUZ"

Bursaspor'a maddi destek sağlayacak forma kampanyasında gelecek olan gelirin şeffaf bir şekilde açıklanacağını belirten Çelik, "Bursaspor dipsiz kuyudur anlayışı ile değil, hesap verir bir anlayış ile yönetilecek. Bu çerçevede Bursa Valiliği’nin himayesinde açılan hesabımıza kim ne katkı sağlamış, bunların tümünü sizlerle paylaşacağız. Yani şeffaf bir yönetim vadediyoruz. Biz yöneticilerin ve beraber yola çıktığımız arkadaşlarımızın kulübümüze hibe olarak katkılarını kongre sonrası kısa bir süre içinde sizlerle paylaşacağız. Öncelikli olarak taşın altına yöneticilerimiz ellerini koyacak. Bu şehirde yaşayan, bu şehirde kazanan, Bursaspor’un yaşadığı bu durumdan kaçamaz. Biz bu işi 15-20 kişiye havale edelim yaklaşımını doğru bulmuyoruz. Geniş katılımlı bir anlayışla bu yükün altından 2009’da nasıl kalktıysak, bugünde daha büyük bir anlayışla ayağa kalkacağız. Bu sebeple iş dünyamızı da kampanyamıza davet ediyoruz. Biz yöneticiler ve iş insanlarının yanında, taraftarımız ve Bursalılardan da beklentimiz yeni sezon kombine ve formalar bugüne kadar gösterilmemiş büyük bir ilgi göstermelidir. İşimiz kongre ile bitmiyor, yeni başlıyor. Zamanımız kısa, işimiz çok. Çok konuşan boy gösteren bir yönetim kurulu olmayacağız. Sorunları çözen bir yönetim anlayışı ile yola koyulacağız. 'Her şey Bursaspor için' anlayışıyla kolları sıvayacağız. 1 Haziran’da kulübümüzün kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Şehrimizin dört bir tarafında başlatılan bayrak kampanyasına da yönetim kurulu olarak elimizden geleni yapacağız. Yarın göreve başlayacağız. Tebrik çiçeği göndermek isteyen bütün kesimlerin kulübümüze bağışta bulunmalarını istiyorum. Allah mahcup etmesin” diye konuştu.

Yönetim kurulu ise şu şekilde:

Asil üyeler: "Enes Çelik, Emir Çokçağlayan , Mesut Günal, Oğuzhan Kutlucan, Muhammet Danışman , Coşkun Özel, Murat Hatipoğlu, Coşkun Yavuz"

Yedek üyeler: "Faruk Bakgör, Latif Albayrak, Ali Ağır, Fatih Bulut, Ömer Keskin, Erdinç Doğan, Bilal Akman, Tolga Kayaer"