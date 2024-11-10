Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Çağlar Söyüncü sakatlandı!

Çağlar Söyüncü sakatlandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Kasım 2024 19:15 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 19:19
Çağlar Söyüncü sakatlandı!

Fenerbahçe'nin evinde Sivasspor'a karşı oynadığı maçta stoper Çağlar Söyüncü sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Djiku'ya bıraktı.

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında evinde Sivasspor ile karşılaştığı maçta milli stoper Çağlar Söyüncü karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Çağlar'ın yerine Ganalı stoper Djiku dahil oldu.

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...