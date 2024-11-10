Çağlar Söyüncü sakatlandı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Kasım 2024 19:15 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 19:19
Fenerbahçe'nin evinde Sivasspor'a karşı oynadığı maçta stoper Çağlar Söyüncü sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Djiku'ya bıraktı.
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında evinde Sivasspor ile karşılaştığı maçta milli stoper Çağlar Söyüncü karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Çağlar'ın yerine Ganalı stoper Djiku dahil oldu.
Kaynak: tgrthaber.com