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Can Uzun imzayı attı, transfer resmen açıklandı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Temmuz 2024 11:03 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 11:10
Can Uzun imzayı attı, transfer resmen açıklandı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun'u 5 yıllığına kadrosuna kattı. Transfer resmen açıklandı.

Milli futbolcu Can Uzun, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Alman temsilcisi, 18 yaşındaki milli oyuncu ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

CAN UZUN: "GELİŞİMİM İÇİN MÜKEMMEL BİR İSTASYON"

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Can Uzun, "Eintracht Frankfurt benim için ve gelişimim için mükemmel bir istasyon. Bu yeni mücadeleyi gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum ve kendimi Frankfurt taraftarlarına tanıtmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Can Uzun imzayı attı, transfer resmen açıklandı - 1. Resim

KRÖSCHE: "YAŞINA GÖRE OLAĞANÜSTÜ YETENEKLERİ VAR"

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Markus Krösche ise, Can'ın Frankfurt ekibine katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Can Uzun, Almanya'nın en büyük yeteneklerinden biri. Avrupa'nın her yerinden gelen ilgi çekici tekliflere rağmen bizi tercih etmesinden dolayı mutluyuz. Yaşına göre olağanüstü yetenekleri var. Can'a net planımızı gösterdik ve onu ikna ettik. Onu mümkün olan en iyi şekilde geliştirmek istiyoruz ve bu sezondan itibaren bizim için gol aramasından memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

32 MAÇTA 19 GOL-3 ASİST

Geçen sezon Nürnberg formasıyla Bundesliga 2'de 30 maça çıkan Can Uzun, 16 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcu, Almanya Kupası'nda oynadığı 2 karşılaşmada da 3 gol ve 1 asiste imza attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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