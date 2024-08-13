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Caner Osmanpaşa, Kocaelispor'a imza attı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 17:52 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:58
Caner Osmanpaşa, Kocaelispor&#039;a imza attı!

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, savunma futbolcusu Caner Osmanpaşa'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Caner Osmanpaşa arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Caner." ifadelerine yer verildi.

Caner Osmanpaşa geçen sezonu Sivasspor forması ile tamamlarken 29 maça çıkarak 3 gol kaydetti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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