Caner Osmanpaşa, Kocaelispor'a imza attı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
13 Ağustos 2024 17:52 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:58
Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, savunma futbolcusu Caner Osmanpaşa'yı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüzle profesyonel futbolcu Caner Osmanpaşa arasında 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Caner." ifadelerine yer verildi.
Caner Osmanpaşa geçen sezonu Sivasspor forması ile tamamlarken 29 maça çıkarak 3 gol kaydetti.
Kaynak: tgrthaber.com