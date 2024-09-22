Cardiff City'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 15:15 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:17
İngiltere Championship ekibi Cardiff City, Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.
İngiltere Championship ekibi Cardiff City, Türk teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldı.
Bu sezon çıktığı 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alan Erol Bulut'un Cardiff City, ligin dibine demir atmıştı.
İngiliz ekibi, Türk hocayla yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Erol Bulut, geçtiğimiz haziran ayında Cardiff ile 2 yıllık sözleşme yenilemişti.
Cardiff City, bu sezon Erol Bulut yönetimde çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 1 puanla Championship’te son sırada bulunuyor.
Erol Bulut, İngiliz temsilcisiyle 58 karşılaşmada görev yaparken, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyet aldı.
Kaynak: tgrthaber.com