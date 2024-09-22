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Cardiff City'de Erol Bulut ile yollar ayrıldı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 15:15 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 15:17
Cardiff City&#039;de Erol Bulut ile yollar ayrıldı

İngiltere Championship ekibi Cardiff City, Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İngiltere Championship ekibi Cardiff City, Türk teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldı.

Bu sezon çıktığı 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik alan Erol Bulut'un Cardiff City, ligin dibine demir atmıştı.

İngiliz ekibi, Türk hocayla yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Erol Bulut, geçtiğimiz haziran ayında Cardiff ile 2 yıllık sözleşme yenilemişti.

Cardiff City, bu sezon Erol Bulut yönetimde çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet, 1 beraberlik sonucunda topladığı 1 puanla Championship’te son sırada bulunuyor.

Erol Bulut, İngiliz temsilcisiyle 58 karşılaşmada görev yaparken, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyet aldı.

Kaynak: tgrthaber.com

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