Carlo Ancelotti, Arda için son kararını açıkladı! 'İsterse 40 yaşında olsun'

10 Aralık 2024 06:24 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 09:24

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yantladı. Basın toplantısında, özellikle Arda Güler ve Endrick'in takımdaki geleceği hakkında önemli ipuçları verdi.

Şampiyonlar Ligi​'nde Atalanta​ ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid​'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti, İtalya'da basın mensuplarının karşısına geçti. Birçok soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, takımdaki gelecekleri merak edilen Arda Güler​ ile Endrick için de önemli sözler sarf etti.

"ARDA GÜLER AYRILMAYACAK"

Arda Güler'in Ocak ayında takımdan ayrılacağına dair çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18, isterse de 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız da olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmalısınız" ifadelerini kullandı.