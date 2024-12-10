Carlo Ancelotti, Arda için son kararını açıkladı! 'İsterse 40 yaşında olsun'
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yantladı. Basın toplantısında, özellikle Arda Güler ve Endrick'in takımdaki geleceği hakkında önemli ipuçları verdi.
Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile deplasmanda karşılaşacak olan Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti, İtalya'da basın mensuplarının karşısına geçti. Birçok soruya yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, takımdaki gelecekleri merak edilen Arda Güler ile Endrick için de önemli sözler sarf etti.
"ARDA GÜLER AYRILMAYACAK"
Arda Güler'in Ocak ayında takımdan ayrılacağına dair çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ancelotti, "Endrick ve Arda takımda kalacak. Biraz daha fazla dakikaya ihtiyaçları olabilir ama benim kimseye karşı bir önyargım yok. İster 18, isterse de 40 yaşında olsun; takımı en doğru şekilde sahaya çıkarmaya çalışıyorum. Bazen Arda ve Endrick'le bu olabilir, bazen onlarsız da olabilir. Genç isimlere karşı sabırlı olmalısınız" ifadelerini kullandı.
SABIR VURGUSU
Ancelotti, genç futbolculara bakış açısına ilişkin de detaylı bir resim çizerek, "Gençlere karşı bir önyargım yok. Kariyerim boyunca doğru isim olduğunu düşündüğüm 17 ve 18 yaşındaki oyuncuları maçlarda görevlendirdim" dedi.