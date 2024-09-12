Carlo Ancelotti'den Real Sociedad maçı öncesi Arda Güler kararı!

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: NTV Spor

12 Eylül 2024 14:46 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 14:48

İspanya La Liga'da cumartesi günü Real Sociedad ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, ilk 11'ini belirliyor. İtalyan teknik adamın orta sahada Arda Güler'e forma verme ihtimalinin çok yüksek olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen ara bu hafta sonu oynanacak maçlarla sona erecek. İspanya La Liga'da son şampiyon Real Madrid, 5. hafta maçında Real Sociedad'a konuk olacak. Ligde 4 maç sonunda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Real Madrid, puan kaybı yapmak istemiyor. ORTA SAHADAKİ SAKATLIKLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR Carlo Ancelotti'nin takımında orta sahada birçok ismin sakatlığı bulunuyor. Real Madrid'de Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos ve Jude Bellingham sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giymeme ihtimali bulunuyor. İLK 11 KARARINI BUGÜN VERECEK İspanyol basınından AS'ta yer alan haberee Real Madrid'in bugünkü antrenmanın ardından Carlo Ancelotti, ilk 11'le ilgili kararını verecek. ORTA SAHA ÜÇLÜSÜ: ARDA, VALVERDE, MODRİC Haberde Tchouameni ve Bellingham'ın maç kadrosuna alınabileceği ancak bu isimlerin yokluğunda orta saha 3'lüsünün Federico Valverde, Luka Modric ve Arda Güler'den oluşabileceği ifade edildi. Arda Güler, Real Madrid formasıyla bu sezon 4 maçta süre aldı. İlgili Haberler Jose Mourinho'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! 'Üst seviye bir kalite' Vincenzo Montella'dan Arda Güler övgüsü: "Hayalleri sınır tanımıyor"