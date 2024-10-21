Carlo Ancelotti'den şok Arda Güler kararı! İspanyollar böyle duyurdu

21 Ekim 2024 22:16 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 22:49

İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... İspanyol devinde istediği süreleri almakta zorluk çeken genç yıldız için teknik direktör Carlo Ancelotti şok bir karara imza attı. Bu haberi ise İspanyol basını duyurdu. İşte habere dair tüm detaylar...

Son dakika: Arda Güler, Juventus'a mı transfer oldu? Gerçek ortaya çıktı

Son dakika: Arda Güler, Juventus'a mı transfer oldu? Gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'de yakaladığı çıkışla birlikte Avrupa'nın önemli takımlarının dikkatini çeken Arda Güler, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu. İspanyol devindeki ilk sezonunun son haftalarında attığı goller ve sergilediği performans sayesinde adını tüm dünyaya duyuran Arda Güler, bu sezon hayal kırıklığı yaşıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın da vazgeçilmezi olan genç futbolcu, Carlo Ancelotti tarafından adeta yedek kulübesine hapsedildi. İspanyol basını, Arda Güler ile ilgili İtalyan çalıştırıcının aldığı son kararı okurlarıyla paylaştı. Takımdaki ikinci sezonunda Real Madrid'de henüz 90 dakikayı tamamlayamayan Arda Güler, İspanyol devinin eksiklerine rağmen son Celta maçında dakika dahi alamadı.

ARDA'YI OYNATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Mundo Deportivo'ya göre Carlo Ancelotti, Arda Güler'i oynatmayı düşünmüyor. Real Madrid'in genç yıldızı, Betis, Atletico ve Celta maçlarında 1 dakika bile oynayamadı. Toplam 10 maçta 291 dakika süre aldı. Bu da oynadığı maç başına yarım saat anlamına geliyor.

Real Madrid formasıyla henüz gol atamadı, asist yapamadı. İki kez penaltı kazandırdı. İspanyol basını, Ancelotti'nin Arda'yı oynatmama gerekçesinin oyuncunun savunma yönündeki eksiklikleri olduğunu yazdı.

Önünde 4 kritik maç olan Real Madrid'de Ancelotti'nin bu maçlarda Arda'ya şans verme ihtimalinin çok düşük olduğu belirtildi.