Cas'tan Beşiktaş'a para cezası! Menajerlerin faturası ağır oldu

05 Eylül 2024 09:44 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 09:44

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, menajer komisyonları nedeniyle CAS'tan kulübe toplam 1.4 milyon euro ceza verildiğini açıkladı.

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Spor Tahkim Mahkemesi CAS'tan Beşiktaş'a para cezası geldi.

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, eski teknik direktör Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal'ın menajer komisyon ödemelerinden kaynaklı kulübe ceza geldiğini açıkladı.

1.4 MİLYON EURO CEZA!

TRT Spor'a konuşan Şakul, "Valerien İsmael ve Ghezzal’ın menajer komisyon ödemelerinden 1.4 milyon euro ceza geldi. Cezanın 1.2 milyon eurosu Ghezzal’ın, 200 bin eurosu da İsmael’in menajerine ödenecek." ifadelerini kullandı.