Çekya - Türkiye canlı maç anlatımı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
26 Haziran 2024 21:48 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 21:50
EURO 2024 F Grubu son maçında A Milli takımımız Çekya ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye, EURO 2024'te son maçında Çekya'ya karşı oynuyor.
CANLI ANLATIM | Çekya 0-0 Türkiye
11'LER AÇIKLANDI
Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Coufal, Barak, Chytil, Provod, Jurasek, Krejci, Hlozek, Soucek
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, İsmail, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
HAKEM TRİOSU ROMANYA'DAN
Türkiye ile Çekya maçını Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.
Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.
Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.
Kaynak: tgrthaber.com