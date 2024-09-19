Celtic taraftarları baskılara boyun eğmiyor: Filistin'e destek Şampiyonlar Ligi maçında da sürdürdü

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com | Anadolu Ajansı

19 Eylül 2024 11:06 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:07

İskoçya ekibi Celtic'in taraftarları, geçtiğimiz sezon başlattığı Filistin'e destek hareketini bu sezon da sürdürüyor. İskoç ekibinin taraftarları, gelen tepkilere rağmen Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Filistin'e destek pankartı açtı. İşte detaylar...

İskoçya ekibi Celtic​'in taraftarları, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi​ ilk hafta maçında Filistin​'e destek pankartı açtı. İç sahada oynanan birçok karşılaşmada İsrail işgali altındaki Filistin'e destek veren yeşil-beyazlı takımın taraftarları, Celtic Park ev sahipliğindeki Slovan Bratislava mücadelesinde de açtıkları pankart ve bayraklarla desteğini sürdürdü. "ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİNİZ" "Yeşil Tugay" (Green Brigade) grubuna üye Celtic taraftarları, müsabaka sırasında tribünde "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." yazılı pankarta yer verdi. FİLİSTİN BAYRAKLARI DALGALANDI Futbol dünyasına İsrail'in saldırıları karşısında birlik mesajı veren Celtic taraftarları, tribünlerde Filistin bayrakları dalgalandırdı. BASKILARA BOYUN EĞMEDİLER! İskoç ekibinin taraftarları geçen sezon da Filistin'e desteklerini göstermiş ve bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Baskılara boyun eğmeyen taraftarlar Filistin'e olan desteklerini sürdürdü. Celtic taraftarları dik duruşuyla sosyal medyada gündem olurken büyük beğeni de topladı. İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e boykot paylaşımı: Filistin'in yanındayız BM Genel Kurulu'nda bir ilk: Filistin'in İsrail talebi kabul edildi