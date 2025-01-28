Cengiz Ünder'in maliyeti belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş tüm şartlarda anlaştı

28 Ocak 2025 08:56 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 09:17

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için Beşiktaş ile maddi konularda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların ezeli rakibine ödeyeceği rakam belli olurken, Cengiz'in imza atması artık an meselesi. İşte sözleşme detayları...

Cengiz Ünder Beşiktaş’a mı transfer oluyor? Fenerbahçe’ye resmi teklif yapıldı

Cengiz Ünder Beşiktaş’a mı transfer oluyor? Fenerbahçe’ye resmi teklif yapıldı

Süper Lig'in ara transfer döneminin en büyük sürprizlerinden biri gerçekleşmek üzere. Fenerbahçe, istediği verimi bir türlü alamadığı Cengiz Ünder'i ezeli rakibi Beşiktaş'a kiralıyor. Siyah-Beyazlılar, menajerlerin önerisiyle transferi için pazarlık masasına oturduğu sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşmaya vardı.

1,5 YILLIĞINA 4 MİLYON EURO

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe'den yıllık 4.2 milyon euro kazanan Cengiz Ünder'i 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Siyah-beyazlıların futbolcuya toplam 4 milyon euro ödeyeceği belirtildi. 27 yaşındaki futbolcunun kalan maaş ödemesinin ise Fenerbahçe tarafından karşılanacağı belirtildi.

EN-NEYSRİ'DEN ÖNCEKİ REKOR ONDAYDI Fenerbahçe'nin Youssef En-Nesyri'den önceki rekor transferi olan Cengiz Ünder'i Fransız ekibi Marsilya'dan 15 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Kanarya, En -Neysri'yi ise İspanya LaLiga ekibi Sevilla'dan 19,5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Bu sezon Fenerbahçe'de sadece 7 maçta forma giyen ve 161 dakika sahada kalan Cengiz Ünder'in kısa süre içerisinde Beşiktaş ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.