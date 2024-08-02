Cenk Gönen'den sürpriz imza: 3. Lig ekibine transfer oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 09:29 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 09:46
Süper Lig’de Denizlispor, Beşiktaş, Galatasaray, Alanyaspor ve Kayserispor formaları giyen Cenk Gönen, 3. Lig ekibine transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon 2. Lig’de Esenler Erokspor ile 1.Lig’e çıkma başarısı yakalayan Cenk Gönen, İstanbul temsilcisinden ayrıldı.
3. LİG'DE MÜCADELE EDECEK
36 yaşındaki file bekçisi Cenk Gönen önümüzdeki sezon TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947’nin kalesini koruyacak.
Tekirdağ ekibi geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olarak 3. Lig’e çıkmayı başarmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com