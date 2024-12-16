Cenk Tosun geri dönüş kararı aldı! Fenerbahçe defterini kapatıyor

16 Aralık 2024 09:08 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 09:17

Fenerbahçe'nin alternatif golcü olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, bu sezon hiçbir resmi maçta ilk 11 başlayamadı. Mourinho'nun çok az şans verdiği tecrübeli golcü, ayrılık ve kariyerinde bir kez daha geri dönüş kararı aldı. İşte detaylar...

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe​'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Özellikle hücum bölgesine takviyeye hazırlanan sarı-lacivertli ekipte, tecrübeli golcü Cenk Tosun​ isyan bayrağı açtı. Beşiktaş​'tan ayrıldıktan sonra sezon başında alternatif golcü olarak bedelsiz kadroya katılan milli futbolcu yeterli forma şansı bulamayınca ayrılık kararı aldı. Bu sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho​ tarafından hiçbir resmi maçta ilk 11'de forma şansı tanınmayan Cenk'in, gideceği takım da büyük oranda netleşti.

2 SEZON SONRA GERİ DÖNÜŞ

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın da sahibi olduğu Hull City​'nin, Cenk Tosun ile yakından ilgilendiği öne sürüldü. Championship'te zor günler geçiren son sıraya demirleyen Hull City'nin Cenk ile temaslarını sıklaştırdığı, transfere Cenk'in de olumlu yaklaştığı bildirildi Transferin gerçekleşmesi halinde Cenk Tosun 2 sezonluk aranın ardından futbol yaşantısını tekrar İngiltere'ye taşımış olacak.

SÜPER LİG'DEN DE TALİPLERİ VAR

Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe forması ile sadece 9 resmi maçta görev aldı. Milli oyuncu hiçbirine ilk 11'de başlayamadığı bu maçlarda sadece 97 dakika sahada kaldı ve hiç skor katkısı yapamadı. Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Cenk'i kardosuna katmak isteyen çok sayıda Süper Lig ekibi de oyuncu içir nabız yokluyor.