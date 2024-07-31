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Chelsea, Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen'i transfer etti

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 14:39 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:43
Chelsea, Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen&#039;i transfer etti

İngiltere Premier Lig devi Chelsea, Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

İngiliz ekibi Chelsea, yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Mavi-beyazlılar son olarak İspanya temsilcisi Villarreal'den Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen'i kadrosuna kattı.

7 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Chelsea'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

22 yaşındaki file bekçisi, Villarreal kariyeri boyunca 38 La Liga, 3 UEFA Konferans Ligi, 2 İspanya Kral Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi.

Chelsea, Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen'i transfer etti - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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