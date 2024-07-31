Chelsea, Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen'i transfer etti
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Temmuz 2024 14:39 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 14:43
İngiltere Premier Lig devi Chelsea, Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
İngiliz ekibi Chelsea, yeni sezon öncesi kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Mavi-beyazlılar son olarak İspanya temsilcisi Villarreal'den Danimarkalı kaleci Filip Jorgensen'i kadrosuna kattı.
7 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Chelsea'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Jorgensen ile 7 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
22 yaşındaki file bekçisi, Villarreal kariyeri boyunca 38 La Liga, 3 UEFA Konferans Ligi, 2 İspanya Kral Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı