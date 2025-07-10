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Editor
 | Suat Vilgen

Chelsea-PSG Dünya Kulüpler Kupası Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG ile Chelsea, 13 Temmuz Pazar günü Kulüpler Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaşacak. Chelsea-PSG final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi Kanalda? İşte dev mücadeleye ilişkin tüm detaylar...

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Chelsea-PSG Dünya Kulüpler Kupası Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 13:53

Son şampiyonu , Dünya Kulüpler Kupası yarnı final maçında Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve İngiliz devi 'nin rakibi oldu. Mayıs ayı sonunda Inter’i 5-0 yenerek Şampiyonlar Ligi zaferini ilan eden Fransız devi; Ligue 1 şampiyonluğu, Fransa Kupası ve Şampiyonlar Kupası’nı da müzesine götürmüştü. Şimdi gözler bu sezonki 5. kupada yani Kulüpler Dünya Kupası'nda. Peki Chelsea-PSG final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi Kanalda?

Chelsea-PSG Dünya Kulüpler Kupası Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CHELSEA - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

PSG ile Chelsea, 13 Temmuz Pazar günü ABD'nin New York eyaletinde Kulüpler Dünya Kupası finali için sahaya çıkacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç TRT ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea-PSG Dünya Kulüpler Kupası Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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MAÇ NEREDE OYNANACAK?

New York yakınlarında bulunan ve Amerikan futbolunun efsanevi stadyumlarından biri olan MetLife Stadyumu, bu sezon birçok dev karşılaşmaya ev sahipliği yaptı. Kulüpler Dünya Kupası’nın final mücadelesi de burada oynanacak.

Chelsea-PSG Dünya Kulüpler Kupası Finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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LUIS ENRİQUE: PSG TARİH YAZMAK ÜZERE

Teknik direktör Luis Enrique, “Bu sezon başından beri hedefimizdi. Tarih yazmak için sadece bir adım kaldı” derken, orta saha oyuncusu Vitinha ise “İnanılmaz bir ivmemiz var, bu sezonu efsaneleştirmek istiyoruz” diyerek kararlılıklarını ortaya koydu.

ETİKETLER
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#Louis Enrique
#Futbol
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