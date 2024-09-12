Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Christoph Daum için Köln'de cenaze töreni düzenlendi: Türk futbolunun önemli isimleri de katıldı

Christoph Daum için Köln'de cenaze töreni düzenlendi: Türk futbolunun önemli isimleri de katıldı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Eylül 2024 19:27 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 19:37
Christoph Daum için Köln&#039;de cenaze töreni düzenlendi: Türk futbolunun önemli isimleri de katıldı

Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum için Almanya'nın Köln kentinde cenaze töreni organize edildi. Törene Türk futbolunun önemli isimleri ve eski futbolcular da kazandı. İşte detaylar...

 

Alman teknik direktör Christoph Daum​ için Almanya'nın Köln kentinde cenaze töreni organize edildi.

Beşiktaş​, Fenerbahçe ve Bursaspor​'da görev yapan ve 25 Ağustos'ta yaşamını yitiren Daum için FC Köln takımının Rhein Energie Stadyumu'nda düzenlenen törene, Türk ve Alman spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Christoph Daum için Köln'de cenaze töreni düzenlendi: Türk futbolunun önemli isimleri de katıldı - 1. Resim

ALİ KOÇ: "BÜYÜK BİR LİDERDİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Daum ailesine taziyede bulunarak "Bu zor dönemde size sabır ve güç diliyorum. O büyük bir liderdi, pek çok kalbe dokunan muhteşem bir insandı." dedi.

Beşiktaş​ Genel Sekreteri Kaan Şakul, "O, saha içinde ve özellikle saha dışında pek çok kalbe dokunan harika bir insandı. Huzur içinde yatın Bay Daum. Seni özleyeceğiz ama asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

 Christoph Daum için Köln'de cenaze töreni düzenlendi: Türk futbolunun önemli isimleri de katıldı - 2. Resim

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Törende Alman spor kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra siyasetçiler de konuşma yaptı.

Daum'un eski günlerini anlatan fotoğraf, video gösterimi ve konuşmalar esnasında duygusal anlar yaşandı.

Christoph Daum için Köln'de cenaze töreni düzenlendi: Türk futbolunun önemli isimleri de katıldı - 3. Resim

ESKİ FUTBOLCULAR DA KATILDI

 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra eski futbolcular Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Selçuk Şahin de törene katılan isimler arasında yer aldı.

Christoph Daum için Köln'de cenaze töreni düzenlendi: Türk futbolunun önemli isimleri de katıldı - 4. Resim

"BİR BAŞKADIR BENİM MEMLETİM" ŞARKISI SESLENDİRİLDİ

Türk şef ve besteci Betin Güneş'in yönettiği orkestra, Daum ailesinin Türk dostluğunu vurgulamak için istediği "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını seslendirdi.

Akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Alman teknik adam, 70 yaşında 25 Ağustos'ta hayata veda etti.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
christoph daumKölnbeşiktaşFenerbahçeBursaspor
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...