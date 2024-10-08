Cicaldau ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
08 Ekim 2024 21:07 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 21:13
Romanya takımı CS Universitatea Craiova, Galatasaray'dan takımına kattığı Alexandru Cicaldau, yeni takımıyla ile ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Cicaldau milli aradan sonra ilk kez forma giyecek.
Sarı-kırmızılı takımın 2021-22 transfer sezonu başında Rumen ekibi CS Universitatea Craiova'dan 6.5 milyon euroya renklerine bağladığı Alexandru Cicaldau'yu 3 yıl sonra 1.5 milyon euro karşılığında Craiova'ya geri göndermişti.
Rumen ekibinin teknik direktörü Constantin Galca, Cicaldau'yla ilgili gelen soruya cevap verdi.
Galca, Cicaldau'nun milli ara sonrası formasına kavuşacağını belirtti.
CS Universitatea Craiova, Romanya liginde 12 hafta sonunda topladığı 20 puanla Cluj'un ardından ikinci sırada yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com