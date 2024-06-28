Cihan Çanak Trabzonspor'da! Transferin maliyeti açıklandı

28 Haziran 2024 13:38 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 14:02

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor transferleri arka arkaya sıralıyor. Bordo mavililer, Belçika ekibi Standard Liege'de top koşturan Cihan Çanak'ı resmen renklerine bağladı.

Trabzonspor, dün akşam saatlerinde Trabzon'a getirdiği 19 yaşındaki Türk asıllı Belçikalı futbolcu Cihan Çanak ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

BONSERVİS BEDELİ VE MAAŞI BELLİ OLDU

Konuya ilişkin Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride, Cihan Çanak'ın transferi için Standard Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 3 (Üç) taksit halinde 2 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

Anlaşmaya göre Karadeniz ekibi, oyuncuya 2024-2025 futbol sezonunda 467 bin Euro, 2025-2026 futbol sezonunda 488 bin Euro, 2026-2027 futbol sezonunda da 509 bin Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu. Bordo-mavililer, opsiyon hakkının kullanılması halinde ise 2027-2028 futbol sezonunda Cihan Çanak'a 623 bin Euro garanti ücret ödeyecek

'61' NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Trabzonspor’un yeni transferi Cihan Çanak, şehrin plakası olan 61 numaralı formayı giyecek.

YENİ TRANSFERDEN İLK AÇIKLAMA

İmza töreninde yaptığı konuşmada, küçüklükten beri olmayı istediği yerde olduğunu ifade eden Cihan Çanak, “Ben zaten Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Çok sevdiğim bir takımdan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Hedefim Trabzonspor’la şampiyon olmak, kupalar kazanmak. İnşallah saha içinde kazanırız ve hep beraber mutlu oluruz” diye konuştu.

"ÇOK BAŞARILI OLACAK"

Konuşmasına, “Cihan’ı transfer etmeyi çok istedik, o da bizi istedi” diye başlayan Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ekşi ise genç oyuncunun transferini çok istediklerini, onun da Trabzonspor'u istediğini söyleyip şu ifadeleri kullandı:

"Evladımıza, ‘evine hoş geldin’ diyoruz. Belçika’da, Ümit Milli takımımızda önemli başarılara imza attı. Çok yönlü bir futbolcu, burada da çok başarılı olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz. Hedefi büyük olduğu için, büyük Trabzonspor’a geldi."