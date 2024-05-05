Cimbom gol olup yağdı! Galatasaray Sivasspor'u farklı yendi

05 May 2024 20:51 - Güncelleme : 05 May 2024 21:08

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi. İkinci yarıda daha fazla fırsat bulan cimbom, karşılaşmayı 6-1 kazandı.

GALATASARAY REKOR KIRDI

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle Süper Lig’de puanını 96’ya çıkardı ve lig tarihinde en fazla puan toplama rekorunu kırdı.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta karşılaştığı Sivasspor’u 6-1’lik skorla yenerek puan rekoru kırdı. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle ligde puanını 96’ye çıkardı. Cimbom bu sonuçla Süper Lig’de puan rekorunun yeni sahibi oldu.

3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan sonra 1988-1989 sezonunda 93 puanla şampiyon olan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan alan takım olarak yer alıyordu.

Galatasaray, Sivasspor müsabakasıyla Süper Lig’de sahasında üst üste 35. maçta da kaybetmedi. Galatasaray yenilmezlik serisini 23 yaptı. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor’a yenilen Cimbom daha sonraki müsabakalarda 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 16 lig karşılaşmasından da 3 puanla ayrıldı.

MAÇ SONU 3'LÜSÜ HAKİM ZİYECH'TEN

Sivasspor maçında iki gol atan Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3’lü çektirdi. Maç bittikten sonra soyunma odasına giden Ziyech'i, Kaptan Fernando Muslera sahaya getirdi. 3'lünün ardından futbolcular galibiyet sevincini birlikte yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

11. dakikada Kerem Demirbay’ın ara pasında topla buluşan Barış Alper’in ceza sahası içi sol kenardan ortaya çevirdiği topta Ziyech’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



26. dakikada Icardi’nin pasında topu önünde bulan Torreira’nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

38. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sol taraftan çevirdiği pasta Icardi’nin hamle yapmadığı topu Mertens, yerden ağlara gönderdi. 2-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

GOL | 54' Caner Osmanpaşa (Sivasspor)

GOL | 59' Mauro Icardi (Galatasaray)

GOL | 60' Hakim Ziyech (Galatasaray)

GOL | 73' Dries Mertens (Galatasaray)

GOL | 85 Mauro Icardi (Galatasaray)

Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Ndombele, Aurier, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Poungouras, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Manaj

Yedekler: Nikolic, N’Jie, Emrah Başsan, Kvet, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Caktas, Caner Osmanpaşa, Turgunbayev, Menig

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Hakim Ziyech (dk. 11), Dries Mertens (dk. 38) (Galatasaray)

Sarı kart: Uğur Çiftçi (Sivasspor)