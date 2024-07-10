Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!

10 Temmuz 2024 20:19 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 20:21

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'yi kadrosuna katmak için geri sayıma geçti.

Di Marzio'nun haberine göre 34 yaşındaki forvet ile daha önce el sıkışan Beşiktaş, Lazio ile de prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş bu transfer için Lazio'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Immobile, siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

LAZİO PERFORMANSI

8 sezondur Lazio forması giyen Immobile bu takımın formasıyla çıktığı 340 maçta 207 gol kaydetti. Yıldız forvet geçtiğimiz sezon ise 43 maçta 11 golle oynadı.