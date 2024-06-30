Copa America'ya son şampiyon Arjantin damgası!

30 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 10:48

Son dünya şampiyonu Arjantin, Copa America'da grup etabını kayıpsız geçti.

Lionel Messi'nin forma giymediği maçta Arjantin, Lautaro Martinez'in 47 ve 86. dakikalarda kaydettiği gollerle galibiyete uzandı.

Copa America'da 9 puanla grubunu lider tamamlayan Arjantin, çeyrek finalde B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ekiple eşleşecek.

EKVADOR YA DA MEKSİKA İLE EŞLEŞECEK

B Grubu'nda son maçlar öncesinde Venezuela 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ekvador 3 puanla ikinci, Meksika ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Jamaika'nın ise grupta puanı bulunmuyor.

KANADA-ŞİLİ MAÇINDAN GOL ÇIKMADI

Copa America'da bu sabaha karşı oynanan diğer maçta Kanada ile Şili golsüz berabere kaldı. Şili'de Gabriel Suazo 27. dakikada kırmızı kart gördü.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Kanada, çeyrek final biletini alırken Şili turnuvaya veda etti. Kanada, B Grubu'nu ilk sırada tamamlayacak takımla eşleşecek.