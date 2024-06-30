Copa America'ya son şampiyon Arjantin damgası!
Copa America'da son şampiyon Arjantin, Peru'yu Lautaro Martinez'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubunu lider tamamladı.
Son dünya şampiyonu Arjantin, Copa America'da grup etabını kayıpsız geçti.
Lionel Messi'nin forma giymediği maçta Arjantin, Lautaro Martinez'in 47 ve 86. dakikalarda kaydettiği gollerle galibiyete uzandı.
Copa America'da 9 puanla grubunu lider tamamlayan Arjantin, çeyrek finalde B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan ekiple eşleşecek.
EKVADOR YA DA MEKSİKA İLE EŞLEŞECEK
B Grubu'nda son maçlar öncesinde Venezuela 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ekvador 3 puanla ikinci, Meksika ise 3 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Jamaika'nın ise grupta puanı bulunmuyor.
KANADA-ŞİLİ MAÇINDAN GOL ÇIKMADI
Copa America'da bu sabaha karşı oynanan diğer maçta Kanada ile Şili golsüz berabere kaldı. Şili'de Gabriel Suazo 27. dakikada kırmızı kart gördü.
A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Kanada, çeyrek final biletini alırken Şili turnuvaya veda etti. Kanada, B Grubu'nu ilk sırada tamamlayacak takımla eşleşecek.