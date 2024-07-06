Cristiano Ronaldo, EURO 2024'te henüz gol sevinci yaşayamadı!

06 Temmuz 2024 00:40 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 00:52

Cristiano Ronaldo çeyrek final maçında Fransa karşısında 120 dakika sahada kaldı fakat gol bulamadı.

RONALDO 6. TURNUVASINDA HENÜZ GOL BULAMADI

Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonası tarihinde üst üste 5 turnuvaya (EURO 2004, EURO 2008, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2020) katılarak 5 turnuvada da gol atma başarı sağlamış ve bu alanda rekor sahibi durumunda.

EURO 2024'e katılım sağlayan Ronaldo bu turnuva ile birlikte üst üste 6. turnuvada forma giyen kişi olarak rekorunu geliştirdi. 5 maçtır forma giyen Ronaldo, turnuvada gol atamadan elendi.

2 KEZ GOLE YAKLAŞMIŞTI

Türkiye maçında kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kalan Ronaldo, boşta olan Bruno Fernandes'e gol pası vermişti.

Son 16 turunda ise Slovenya'ya karşı 105. dakikada kullandığı penaltı atışını Jan Oblak çıkarmıştı.