Cristiano Ronaldo, milli takım arkadaşı Jota'nın ölümüne tepki gösterdi: 'Mantıklı değil'

Jota ve kardeşi Andre Silva, perşembe sabahı bir araba kazasında hayatını kaybederken, futbol dünyası yıldız oyuncuya saygı duruşunda bulundu. Cristiano Ronaldo'dan ise Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Jota'nın ölümü için dikkat çeken bir tepki geldi.

Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'da forma giyen dünyaca ünlmü futbolcu Cristiano Ronaldo, Liverpool forveti Diogo Jota'nın ölümüne ilişkin bir başy sağlığı açıklaması yayımladı. Jota'nın dün erken saatlerde İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Ronaldo, Portekizli takım arkadaşı Diogo Jota'ya yürekten saygılarını sundu.

"DAHA YENİ EVLENMİŞTİN"

Ronaldo Instagram'dan paylaştığı mesajda, "Mantıklı değil. Biz milli takımda birlikteydik ve sen daha yeni evlenmiştin. Ailenlerinize, eşlerinize ve çocuklarınıza baş sağlığı diliyorum ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onların yanlarında olacağınısı biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

LAMBORGHINI MARKA ARACI ALEV ALDI

Jota, Portekiz'de FC Penafiel'de futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte sabaha karşı İspanya'nın Zamora kentine bağlı Cernadilla ilçesinde geçerdiği trafik kazasında 25 yaşındaki kardeşi André Filipe da Silva ile birlikte hayatını kaybetti. Kaza, Portekiz'in kuzeyini İspanya'ya bağlayan A-52 otoyolunda meydana geldi. İspanyol Sivil Muhafızları, Jota'nın Lamborghini marka aracının başka bir aracı sollarken lastiğinin patlaması sonucunda kaza yaparak alev aldığını açıkladı.

KARİYERİNİN ZİRVESİNDEYDİ

Jota yakın zamanda Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğunu ve Portekiz ile Milletler Ligi'ni kazanmıştı. Uzun süredir birlikte olduğu Rute Cardoso ile birkaç hafta önce evlenen yılız futbolcunun üç çocuğu vardı.