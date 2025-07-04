Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Futbol
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Cristiano Ronaldo, milli takım arkadaşı Jota'nın ölümüne tepki gösterdi: 'Mantıklı değil'

Jota ve kardeşi Andre Silva, perşembe sabahı bir araba kazasında hayatını kaybederken, futbol dünyası yıldız oyuncuya saygı duruşunda bulundu. Cristiano Ronaldo'dan ise Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşı Jota'nın ölümü için dikkat çeken bir tepki geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cristiano Ronaldo, milli takım arkadaşı Jota'nın ölümüne tepki gösterdi: 'Mantıklı değil'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 09:09
|
GÜNCELLEME:
04.07.2025
saat ikonu 09:09

Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'da forma giyen dünyaca ünlmü futbolcu , forveti Diogo Jota'nın ölümüne ilişkin bir başy sağlığı açıklaması yayımladı. Jota'nın dün erken saatlerde İspanya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Ronaldo, Portekizli takım arkadaşı Diogo Jota'ya yürekten saygılarını sundu.

Cristiano Ronaldo, milli takım arkadaşı Jota'nın ölümüne tepki gösterdi: 'Mantıklı değil'

"DAHA YENİ EVLENMİŞTİN"

Ronaldo Instagram'dan paylaştığı mesajda, "Mantıklı değil. Biz milli takımda birlikteydik ve sen daha yeni evlenmiştin. Ailenlerinize, eşlerinize ve çocuklarınıza baş sağlığı diliyorum ve onlara dünyadaki tüm gücü diliyorum. Her zaman onların yanlarında olacağınısı biliyorum. Huzur içinde yatın, Diogo ve André. Hepimiz sizi özleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cristiano Ronaldo, milli takım arkadaşı Jota'nın ölümüne tepki gösterdi: 'Mantıklı değil'

LAMBORGHINI MARKA ARACI ALEV ALDI

Jota, Portekiz'de FC Penafiel'de futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte sabaha karşı İspanya'nın Zamora kentine bağlı Cernadilla ilçesinde geçerdiği trafik kazasında 25 yaşındaki kardeşi André Filipe da Silva ile birlikte hayatını kaybetti. Kaza, Portekiz'in kuzeyini İspanya'ya bağlayan A-52 otoyolunda meydana geldi. İspanyol Sivil Muhafızları, Jota'nın Lamborghini marka aracının başka bir aracı sollarken lastiğinin patlaması sonucunda kaza yaparak alev aldığını açıkladı.

Cristiano Ronaldo, milli takım arkadaşı Jota'nın ölümüne tepki gösterdi: 'Mantıklı değil'

KARİYERİNİN ZİRVESİNDEYDİ

Jota yakın zamanda Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğunu ve Portekiz ile Milletler Ligi'ni kazanmıştı. Uzun süredir birlikte olduğu Rute Cardoso ile birkaç hafta önce evlenen yılız futbolcunun üç çocuğu vardı.

Cristiano Ronaldo, milli takım arkadaşı Jota'nın ölümüne tepki gösterdi: 'Mantıklı değil'
ETİKETLER
#Futbol
#trafik kazası
#ölüm
#cristiano ronaldo
#cristiano ronaldo
#Portekiz milli takımı
#Baş Sağlığı
#Liverpool
#Diogo Jota
#Diogo Jota
#Futbol
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.