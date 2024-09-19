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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF heyetini kabul etti

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
19 Eylül 2024 18:21 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 18:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Ankara'ya giden Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu​ ve yönetim kurulu üyeleri, önce Anıtkabir​'e ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF heyetini kabul etti - 1. Resim

ANITKABİR'E ZİYARETTE BULUNULDU

19 Eylül Gaziler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret eden Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Hacıosmanoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Hacıosmanoğlu, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF heyetini kabul etti - 1. Resim

CUMHURBAŞKANI​ ERDOĞAN TFF HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milli takım forması hediye etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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