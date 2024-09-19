Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF heyetini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Ankara'ya giden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, önce Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
ANITKABİR'E ZİYARETTE BULUNULDU
19 Eylül Gaziler Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret eden Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Hacıosmanoğlu'nun mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Hacıosmanoğlu, buradaki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TFF HEYETİNİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile beraberindekileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a milli takım forması hediye etti.