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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyüpspor ve Göztepe'ye tebrik

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
11 May 2024 20:12 - Güncelleme : 11 May 2024 20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Eyüpspor ve Göztepe&#039;ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum.

Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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