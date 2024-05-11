Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyüpspor ve Göztepe'ye tebrik

11 May 2024 20:12 - Güncelleme : 11 May 2024 20:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşımında, "TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum.

Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.