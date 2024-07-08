Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye transfer tavsiyesi: "Mourinho 'gidemez' dedi, ama..."

08 Temmuz 2024 09:38 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:59

Berlin'de oynanan Hollanda-Türkiye maçının statta takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu hakkında da konuştu.

"FERDİ KADIOĞLU ÇOK HIRSLI"

Gelen soruya cevap veren Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu çok açık net söylemem lazım. Ben bu maçlarda görev alan futbolcularımızın hiçbirini birbirinden ayırt edemem. Hepsi de gerçekten ortaya kabiliyetlerini döktüler. Kalecimizden tut, sağ bek de sol bek de, orta saha da… Yani şimdi mesela bakıyorsun bir Ferdi Kadıoğlu’na, çok hırslı. Biz futbol oynadığımız zaman da hocamız bize derdi ki, “oğlum topu yiyeceksiniz.” Top yenir mi? “Yiyeceksiniz.” Yani bu ne demek? Hırsını ortaya tam manasıyla koyacaksın.

''FERDİ'NİN İSTİKBALİYLE OYNAMAMAK LAZIM''

Şimdi mesela Ferdi'de bu var. O boyuyla Ferdi çok hırslı. Topu aldığı zaman, söktüğü zaman geriden forvete katılması çok çok sağlam. Şimdi onunla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho, ‘gidemez’ dedi. Ferdi’nin de istikbaliyle oynamamak lazım.'' fadelerini kullandı.