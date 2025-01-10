Cyle Larin'den Beşiktaş itirafı: "Dünyada görebileceğiniz en büyük..."

10 Ocak 2025 05:10 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 04:39

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Kanadalı golcü Cyle Larin, açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'taki günlerine dair konuşan oyuncu 'Bazı oyuncular baskıdan kaçıyor ama ben bunu seviyorum. Beşiktaş'ta oynadım, dünyada görebileceğiniz en büyük baskı bu.' dedi.

2018-2022 yılları arasında Beşiktaş​ formasını giyen Mallorca'nın golcüsü Cyle Larin, Real Madrid​ ile oynadıkları Süper Kupa​ maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı ve Beşiktaş günlerine de göndermede bulundu.

"YENİ TEKNİK DİREKTÖR BANA GÜVENİYOR"

Teknik direktörünün kendisine güvendiğini söyleyen Larin, şunları dedi:

Vedat Muriç ile daha fazla birlikte oynuyoruz. Geçen yıl bazen oynadık, bazen oynamadık. Şimdi farklı bir sistemimiz var. Jagoba Arrasate geldi ve bana serbest oynayacağım bir rol verdi. Ben sessiz biriyim, konuşkan biri değilim. Ancak, performansım konusunda bana güvendiğini biliyorum. Sahada daha fazlasını yapabileceğinizi hissediyorsunuz ve sadece yapıyorsunuz. Tersini düşünmüyorsunuz, 'Tamam, bunu yaparsam taraftarlar bir şey söyleyecek...' diye düşünmüyorsunuz.

"İNSANLAR KOLAY SANIYOR DEĞİL"

Larin, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Bir hata yaparsınız ama gidip tekrar denersiniz çünkü yetenekli olduğunuzu ve bir dahaki sefere bunun karşılığını alacağınızı bilirsiniz. Özgüven her oyuncu için önemlidir çünkü özgüveniniz olmadığında tereddüt edersiniz, çok düşünürsünüz ve bu da oyununuzu etkiler. Pek çok oyuncu taraftarların ne söylediğinin farkındadır ama o ritim içindeyken onları gerçekten duymazsınız bile. Bir oyuncu için bunun bilincinizi etkilediği zamanlar olur ama bunu görmezden gelmeli ve devam etmelisiniz. Her zaman söyleyecek sözü olan insanlar olacaktır ama siz neler yapabileceğinizi biliyorsunuz. Maçı izlerken şunu yapmalı ya da bunu yapmalı demek çok kolay. İnsanların yapmanın kolay olduğunu düşündüğü şeyler var ama sahada göründüğünden daha zor.

"DÜNYADA GÖREBİLECEĞİNİZ EN BÜYÜK BASKI BU"

Beşiktaş dönemi hakkında itiraflar yapan Larin, şu sözleri sarf etti:

Bazı oyuncular baskıdan kaçıyor ama ben bunu seviyorum. Beşiktaş'ta oynadım, dünyada görebileceğiniz en büyük baskı bu. Bazıları bundan keyif alır, bazılarının zamana ihtiyacı vardır. Ben baskı altında iyiyim.

"DIDIER DRIGBA HAYRANIYIM"

Didier Drogba'ya hayran olduğunu söyleyen Cyle Larin, "Her yıl Premier Lig'de oynamayı düşünüyorum. Dünyanın en iyi ligi. Küçükken orada oynamak isterdim ve son birkaç yıldır da hep orada oynamak istiyorum." dedi.

BEŞİKTAŞ'TA 109 MAÇA ÇIKTI

3.5 milyon euro piyasa değeri bulunan 29 yaşındaki forvet, Beşiktaş formasını 109 kez giydi.

Kanadalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 39 gol ve 9 asistle mücadele etti.