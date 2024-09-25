Daha yeni 2 yıllık sözleşme imzalamıştı: Raphael Varane'dan sürpriz karar!

25 Eylül 2024 11:03 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 11:09

Bir dönem Real Madrid'de de forma giyen dünyaca ünlü Fransız savunmacı Raphael Varane futbolu bırakma kararı aldı. Varane sezon başında İtalyan ekibi Como ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Yeni sezon öncesi İtalya Serie A​'nın yeni ekibi Como ile 2 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki Raphael Varane futbolu bırakıyor.

Varane'ın son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle emeklilik​ kararı aldığı kaydedildi.

VARANE: "SAHA DIŞINDA YENİ BİR HAYAT BAŞLIYOR"

Varane, açıklamasında "Saha dışında yeni bir hayat başlıyor. Como'da kalacağım. Sadece kramponlarımı ve tekmeliklerimi kullanmadan. Yakında bu konuda daha fazla şey paylaşmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

JOSE MOURINHO, REAL MADRİD'E TRANSFER ETMİŞTİ

Futbola Lens altyapısında başlayan Raphael Varane, 2011'de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'e 11 milyon euro bedelle transfer olmuştu.

Fransız stoper 10 yıllık Real Madrid macerasının ardından 40 milyon euro karşılığında Manchester United'ın yolunu tutmuştu.