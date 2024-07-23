Daha yeni transfer edilmişti! Fenerbahçe'de Jose Mourinho rekor transfer dahil 9 yıldızın biletini kesti

23 Temmuz 2024 09:39 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 09:41

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına bugün UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano deplasmanıyla çıkacak.

Kadrosunu Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Saint-Maximin ve Oğuz Aydın ile güçlendiren ve En-Nesyri de transfer etmeye hazırlanan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi.

JOSE MOURİNHO 9 İSMİN BİLETİNİ KESTİ!

Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-lacivertlilerde Lugano maçı için UEFA'ya ismi bildirilmeyen 9 futbolcunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Bu isimlerin arasında 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olan Cengiz Ünder'in yanı sıra kısa süre önce transfer edilen Levent Mercan'ın da olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'de yolların kiralık ya da bonservisle ayrılacağı öne sürülen 9 futbolcu şu şekilde:

1- Cengiz Ünder

2- Samet Akaydin

3- Levent Mercan

4- Luan Peres

5- Miguel Crespo

6- Miha Zajc

7- Emre Mor

8- Burak Kapacak

9- Umut Nayir